GSP a aflat cel mai bine păzit secret al FCSB-ului » Cum va rezolva Becali problema #1 a roș-albaștrilor

Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucureşti, şi-a aflat adversarii din grupele Ligii Campionilor. "Câinii roşii" fac parte din grupa C alături de Ademar Leon, Skjern, Gorenje, Kaddeten şi Elverum. Grupele C şi D ale Ligii Campionilor: Here are #veluxehfcl Groups C and D. Which looks tougher to you??? pic.twitter.com/Kvc7jUyRyu — EHF Champions League (@ehfcl) 30 iunie 2017 "Asta e grupa pe care mi-am dorit-o. ...