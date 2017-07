Olivia de Havilland, câștigătoare a două premii Oscar, împlinește astăzi 101 ani. O frumusețe legendară și o carieră cu două premii Oscar

23:26

Mai multe focuri de armă au fost trase, vineri seara, la spitalul Bronx-Lebanon Hospital Center din Bronx, anunță poliția din New York. Potrivit ABC News atacatorul a fost ucis de forțele de ordine. UPDATE 23.20: The New York Times a citat un oficial care spune că au fost împușcați trei medici. Starea lor nu este cunoscută.