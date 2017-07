Cine a strălucit la petrecerea jucătoarelor de la Wimbledon 2017. Ana Bogdan a făcut senzație

11:56

Un bucătar care deține un restaurant italian în New York a reușit să slăbească 45 de kilograme, deși a mâncat timp de un an aproape doar pizza. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a inventat „dieta cu pizza”, iar rezultatele sunt surprinzătoare, relatează The Independent. Pasquale Cozzolino a fost avertizat de medici că trebuie […] Post-ul Un bucătar a mâncat pizza timp de un an și a slăbit 45 de kilograme. Cum a fost posibil apare prima dată în Libertatea.ro.