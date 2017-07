Două nave-cargo au intrat în coliziune pe Canalul Mânecii

10:06

”Master of None“ este un serial Netflix realizat de comicul Aziz Ansari, devenit cunoscut datorită rolului din sitcomul ”Parks and Recreations“, ce spune povestea lui Dev, un actor de 30 de ani din New York. Ansari este creator (alături de Alan Yang), producător, regizor şi actor, urmând tendinţa creată de comedianul Louis C.K; acesta a cunoscut un succes imens prin serialul său ”Louie“. Aşadar, noi, spectatorii, urmărim viaţa lui Dev, atât personală, cât şi profesională, prin diferite momente amuzante şi câteodată şi triste.