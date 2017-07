Cum să aduci energia pozitivă în casa ta. Şase principii Feng shui ca să-ţi fie bine

Binecuvantarea casei este o traditie veche, care se perpetueaza pana in zilele noastre, in toate culturile. Ea aduce energie pozitiva in casa ta. Asa cum iti tratezi casa, te tratezi si pe tine. Spatiul tau exterior reflecta spatiul tau interior. Citește mai departe...

