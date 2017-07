Paradox la mare. Turiştii s-au plâns de frig şi la soare: „Am fugit de caniculă şi am ajuns în noiembrie”

14:16

De două ori ministru al Economiei (în Guvernele Ponta și Grindeanu) și parlamentar de aproape 17 ani, Mihai Tudose poate spune că are o avere destul de modestă. Potrivit ultimei declarații de avere, familia Tudose nu deține vreun teren și are doar un apartament de 97 metri pătrați, în Municipiul Brăila, dobândit prin cumpărare în 1996. Premierul PSD a mai trecut în declarația de avere două autoturisme Mercedes, unul achiziționat în 2011, altul în 2015, și o colecție filatelică în valoare aproximativ 30.000 de euro. În 2016, Mihai Tudose a avut venituri de 94.837 lei, în calitate de ministru și deputat, iar soția sa, ca asistent manager, a câștigat 60.000 lei. Conform jurnaliștilor de la România liberă, firma En Electric Proiect Office SRL, la care este angajată Corina Tudose, a câștigat contracte de milioane de euro cu statul. Cele mai multe case, opt la număr, se găsesc în dreptul numelui noului ministru al IMM-urilor, Ilan Laufer. În vârstă de 33 de ani, acesta deține șapte apartamente în București, o casă și două terenuri în Corbeanca, un autoturism, o motocicletă și trei ceasuri de lux, în valoare de 17.000 euro. Are 31.000 de lei în conturi și datorii de 250.000 euro, iar anul trecut, a avut venituri de circa 85.000 lei și 60.000 euro. Vicepremierul Marcel Ciolacu are o pasiune pentru ambarcațiuni, având două, pentru care a achiziționat și un peridoc. Familia Ciolacu deține două terenuri intravilane și două case (dintre care una de 281 metri pătrați) în Municipiul Buzău. Noul vicepremier deține 88.000 lei în conturi, dar are și datorii de circa 74.000 euro. Un credit, de aproximativ 31.000 lei, are și soția acestuia. În 2016, Marcel Ciolacu a câștigat, ca deputat, aproape 165.000 lei. Este acționar la trei societăți, una dintre ele fiind condusă de soția sa. Ministrul Adrian Țuțuianu, fost președinte al CJ Dâmbovița, are și el două colecții, una de terenuri, una de case. Social-democratul deține, pe numele său ori al membrilor familiei, un teren agricol, cinci terenuri intravilane și un teren forestier, în județul Dâmbovița și în București. De asemenea, are cinci apartamente în Târgoviște și București și o casă de 210 metri pătrați în satul Valea Voievozilor. Ministrul Apărării a mai trecut în declarația de avere trei mașini, toate Volkswagen, două fiind cumpărate în 2015 pe numele soției, circa 53.000 lei în conturi și datorii de aproximativ 84.000 lei. La campaniile PSD de anul trecut a contribuit cu 2.000 lei, respectiv 10.500 lei, bani pe care și i-a recuperat, în mare proporție, de la AEP. În 2016, Țuțuianu a câștigat 85.160 lei ca președinte al CJ Dâmbovița, 37.437 lei în calitate de conferențiar universitar doctor la Universitatea Valahia Târgoviște și 4.948 lei ca senator. Soția sa, inspector la Prefectura Dâmbovița, a câștigat 34.324 lei, sumă la care a adăugat circa 67.000 lei ca urmare a închirierii unui spațiu. Noul ministru al Economiei, Mihai Fifor, are o casă în județul Dolj, un autoturism Dacia Logan, economii de 38.000 lei, datorii de 17.000 euro și acțiuni moștenite la Fondul Proprietatea, în valoare de aproape 120.000 lei. Ca senator a încasat, în 2016, 70.762 lei, mai puțin decât a luat de la Fondul Proprietatea și ANRP ca returnare de capital și titlu de plată. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, deține două terenuri și două case în Mogoșoaia, două autoturisme, ceasuri și bijuterii în valoare de 15.000 euro. Are conturi și depozite bancare de circa 27.000 lei, datorii de 14.240 euro. Anul trecut, a avut venituri de aproape 250.000 lei. Bijuterii are și noul ministru de Finanțe, Ionuț Mișa. Valoarea acestora, trecută în declarația de avere, 7.500 euro. Mișa mai deține două apartamente în București și Constanța și circa 85.000 lei în conturi, iar anul trecut, a câștigat 97.621 lei. Ministrul Cercetării, Lucian Georgescu, are proprietăți în țară, dar și în străinătate: două case (una la Galați, alta în Franța), două apartamente (Galați și București). Acesta mai deține două terenuri intravilane, trei autoturisme, bijuterii de 65.000 lei. conturi și depozite bancare în valoare de 293.000 lei, 261.000 euro și 2.000 de dolari. Are și datorii, de 210.000 euro. Datorii consistente are și ministrul Comunicațiilor, Lucian Șova, circa 333.000 lei. Acesta deține un teren agricol în Constanța, un apartament în București și un autoturism, iar în 2016, a avut venituri de 78.000 lei.