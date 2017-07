Un baron al drogurilor a fost capturat, după ce a fost căutat timp de 30 de ani. Și-a făcut operații estetice să nu poată fi identificat

23:26

Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti-B-Fit in the Street 2017 !, a început sâmbătă de la ora 19:00, în Parcul Unirii și va prezenta publicului, până pe 30 iulie, peste 40 de spectacole de teatru stradal şi acrobaţii performate de sute de artişti internaţionali. Primăria Capitalei prin ARCUB organizează