Devis Mangia, trei înfrângeri din trei meciuri de la venirea la Craiova » Cum îi liniștește pe suporteri

Pe lângă cele cinci românce aflate pe tabloul principal de la Wimbledon, o altă jucătoare care are legături cu România va lua luni startul luni în cel de-al treilea turneu de Mare Şlem al anului. Jucătoarea canadiană Bianca Vanessa Andreescu are doar 17 ani şi a trecut de trei tururi de calificări pentru a accede pe tabloul principal al turneului de la All England Lawn Tennis and Croquet Club. ...