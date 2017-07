O firmă IT şi-a testat angajaţii cu subiectele de Bac de la Informatică. Programator: „Nu ştiu dacă aş fi luat 5“

15:11

Susana Baca este o artistă puţin cunoscută în România, deşi are două Premii Latin Grammy şi a fost, în două rânduri, ministru al Culturii în Peru. Cu o naturaleţe şi seninătate aparte, ea a cântat şi dansat desculţă pe scena festivalului Jazz in The Park din Cluj. Puţini români ştiu că această femeie de 73 de ani a jucat un rol cheie în păstrarea vie a unor tradiţii peruane.