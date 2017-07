O maşină a luat foc pe Autostrada Soarelui / VIDEO

17:06

Actorul britanic Sean Bean, cunoscut pentru rolurile din Game of Thrones și Lord of the Rings, s-a căsătorit pentru a cincea oară, relatează Daily Mail. Aleasa lui este Ashley Moore, cei doi având o relație de cinci ani. Actorul, în vârstă de 58 de ani, a confirmat vestea printr-o fotografie oficială realizată după ceremonia care