Horoscop, luni, 3 iulie 2017. Leii se revoltă împotriva superiorilor. Atitudinea lor față de cei care-i supără începe să se schimbe

22:26

Concluziile lui Cosmin Contra după amicalul Dinamo – Domzale (3-2). Tehnicianul știe una și bună: mai vrea transferuri. "Am avut o relaxare pe finalul primei reprize și am fost egalați. Am avut o a doua repriză bună, am avut ocazii, am și marcat golul victoriei. Orice antrenor își dorește jucătorii noi la începutul pregătirii, dar […]