Acesta este IMPOZITUL care va trimite una din trei firme în INSOLVENȚĂ

O companie din trei care activeaza in Romania va fi expusa riscului de a intra in insolventa din cauza noilor masuri fiscale. In scenariul in care toate companiile ar plati impozit de 1% pe venit: aproximativ 26.000 de companii ar plati un impozit mai mare, 133.000 de companii ar plati un impozit mai mic, in timp ce restul companiilor ar plati acelasi impozit precum cel actual. Vezi in text calculele in cazul fiecarui scenariu (impozit de 2% pe venit si respectiv 3%) , care sunt cele mai afectate sectoare si ce optiuni le raman companiilor pentru a nu iesi din business. Contextul General al Mediului de Afaceri Programul de Guvernare 2017 - 2020 prezentat de catre noul guvern propune o serie de modificari de ordin fiscal, social si investitional. Din perspectiva impactului fiscal asupra mediului de afaceri, cea mai importanta modificare vizeaza impozitarea veniturilor pentru toate companiile din Romania, (impozit pe cifra de afaceri) incepand cu 01 ianuarie 2018. Acest impozit va inlocui impozitul pe profit si va avea 2 sau 3 trepte de impozitare. In acest moment impozitul pe profit este de 16%, in timp ce microinreprinderile cu cifra de afaceri sub 500.000 de euro pe an platesc impozit pe venit, de 3% pe cifra de afaceri daca nu au angajati sau de 1% daca au cel putin un angajat. Conform ultimelor declaratii disponibile la acest moment ale ministrului Finantelor, Ionut Misa, treptele de impozitare pentru toate firmele vor fi de 1%, 2% si 3% pe cifra de afaceri. Conform reprezentantilor coalitiei aflate la guvernare, inlocuirea profitului brut cu cifra de afaceri ca baza impozabila este o masura menita sa combata practica multinationalelor de optimizare fiscale si diminuare a impozitelor platite, in conditiile in care acestea inregistreaza un profit impozabil de aproape trei ori mai mic comparativ cu firmele autohtone, desi nivelul cifrei de afaceri este similar. Declaratiile sunt facute in contextul in care veniturile colectate din impozite si taxe ca si procent din PIB in Romania sunt de 25,4%, nivelul minim din Uniunea Europeana dupa Irlanda si mult inferior mediei de 40,1% inregistrata in Uniunea Europeana (conform calculelor Consiliului Fiscal ). Citește mai departe pe HOTNEWS.

