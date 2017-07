Atenție la cine folosește cuvântul KAUFLAND! Compania își sfătuiește clienții să nu cadă în CAPCANĂ

10:36

In primul trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 64,5%. Statisticile privind ocuparea sunt insa mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca, cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani. La aceasta categorie, gradul de ocupare a ajuns la 61,2% in primul trimestru, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de trimestrul anterior. Din totalul populatiei active la finalul lunii martie, de 8,804 milioane persoane, 8,323 milioane erau considerate ca lucrand, iar 481.000 erau someri. Din categoria celor care lucrau, 6,292 milioane de persoane aveau statutul de salariati, iar 2,031 milioane de persoane erau patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori familiali neremunerati si membri ai unei societati agricole sau ai unei cooperative neagricole. Pe categorii de varsta, exista diferente mari in privinta ratei de ocupare. Indicatorul inregistra cel mai inalt nivel la categoria de virsta 25-54 de ani, cu o rata de ocupare de 77,5%, in timp ce 41,6% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 de ani erau activi pe piata muncii. Rata de ocupare a tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani a fost de 21,4%, iar cea mai mica rata de ocupare, de 7,7%, era in randul persoanelor cu varsta de cel putin 65 de ani, potrivit datelor INS. Potrivit statisticilor Eurostat, Romania se situa, in 2015, pe locul 24 in randul celor 28 de membre ale Uniunii Europene dupa rata de ocupare a fortei de munca cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani. In cadrul UE, Romania depaseste, la acest capitol, doar Spania, Italia, Croatia si Grecia. Somajul, aproape de minimul istoric Pe de alta parte, Romania nu mai are nici someri. Numarul de someri a crescut usor in a cincea luna a acestui an pana la 478.312, iar rata somajului a urcat la 5,4%. In aprilie, in Romania erau 470.887 someri, nivel minim istoric, potrivit datelor revizuite semnificativ in scadere de catre INS. Un nivel atat de scazut precum cel din aprilie al numarului de someri si al ratei somajului nu s-a inregistrat niciodata in Romania incepand din 1994, de cand se calculeaza somajul dupa standardele BIM. Datele revizuite in acest an arata, spre deosebire de primele estimari, ca numarul de someri a coborat sub 480.000 inca din luna ianuarie 2017 si s-a mentinut apoi sub acest prag. Somajul este in continuare mai mare in randul barbatilor, cu o rata de 5,9% in luna mai, in timp ce, in randul femeilor, somajul este de doar 4,7%, mai arata datele oficiale. De la inceputul acestui an, somajul a scazut in ianuarie si aprilie, dar a crescut in februarie, martie si mai, evolutie pusa de economisti in relatie cu majorarea salariului minim pe economie de la 1 februarie, de la 1.250 lei pana la 1.450 lei. Patronatele si unii economisti au avertizat ca majorarea este prea rapida si i-ar putea afecta pe unii angajati fara calificare si din zone sarace, care sunt platiti cu salariile cele mai mici. Insa pe de alta parte, efectul este limitat de criza de forta de munca din Romania, de care se plang multe companii, mai ales in ceea ce priveste angajatii calificati. Potrivit seriilor revizuite, somajul a inregistrat o scadere accelerata in 2016, inregistrand scaderi in toate lunile, cu exceptia lunii decembrie. Scaderea somajului din 2016 a fost generata in primul rand de cresterea rapida a cererii de forta de munca, mai ales in zonele dezvoltate din jurul marilor metropole. Numarul de locuri de munca vacante creste constant Cu toate acestea, sefii de companii se plang tot mai des de lipsa fortei de munca calificate, care incepe sa limiteze dezvoltarea afacerilor din Romania. Datele oficiale arata ca numarul de locuri de munca vacante din economia romaneasca, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a crescut in primul trimestru din acest an cu 6,8% fata de aceea si perioada a anului precedent, la 62.220, in ciuda somajului inca ridicat din unele regiuni. Judetele Vaslui, cu 10,8%, Teleorman (9,7%) si Mehedinti (9,3%) au cele mai inalte niveluri ale somajului din Romania, potrivit ANOFM. Zonele cu somaj ridicat sunt caracterizate cu calificarea slaba a fortei de munca si un grad scazut de educatie, spun expertii. Conform standardelor BIM, numarul de someri este calculat prin anchete in gospodarii, care arata ca numarul de someri este, in realitate, mai mare. Datele privind somajul pe baza metodologiei BIM sunt considerate ca fiind mai relevante de catre specialisti, pentru ca reflecta mai bine somajul real la nivel national.