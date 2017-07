Interviu emoționant cu Neymar: "Tata era sărac, iar alte persoane îmi cumpărau ghete" » Ce spune despre Barcelona: "Când ajungi aici, iei totul de la zero! Îmi era rușine să vorbesc cu Messi"

09:06

Romeo Pașcu, omul care se confundă cu istoria recentă a Brașovului ca președinte, director sau secretar general, povestește dedesubturile dispariției fotbalului de sub Tâmpa.- Domnule Pașcu, de la 4 echipe din Brașov în primele două ligi s-a ajuns la zero! Sigur aveți o explicație.- Vedeți voi, toate fabricile de aici erau de grad zero. ...