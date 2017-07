A transmis LIVE momentul care era sa ii aduca moartea. A crezut ca are in mana aloe vera. VIDEO

O tanara de 26 de ani din China a fost la un pas de moarte dupa ce a incurcat doua plante: aloe vera si agava americana. Convinsa ca are in mana planta-minune, vloggerita a inceput sa manance din ea in fata camerei de filmat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro