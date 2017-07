Autorităţile franceze au inculpat un bărbat care pregătea un posibil atac împotriva lui Emmanuel Macron

12:46

Viata in cuplu nu este deloc usoara pentru ca barbatii sunt fiinte mult prea directe, iar anumite aspecte ale unei relatii pot fi prea subtile pentru ei. Din aceasta cauza, barbatii casatoriti fac greseli in casnicie, greseli pe care le repeta, uneori la infinit, iar viata in cuplu are de suferit. Citește mai departe...