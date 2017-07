Llullaku, golgheterul Ligii 1 în sezonul precedent, a ajuns monedă de schimb în Kazahstan!

15:06

Vacanta de vara este o provocare atat pentru turisti cat si pentru agentii de turism. Pentru ca ne-am pregatit temeinic pentru acest sezon, agentii de turism Eurotrip au fost sa vada destinatii si hoteluri diverse: vacanta exotica in insula Gran Canaria si Egipt, vacanta city break in sudul Italiei – regiunea Puglia, sejur mare in […] Post-ul (P) Eurotrip – cronică de vacanță apare prima dată în Libertatea.ro.