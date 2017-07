Un artist de la noi divorţează de soţia bolnavă de cancer ovarian!

12:36

În urmă cu mai bine de zece ani, Catrinel Sandu avea să ia o decizie care să îi schimbe viaţa pentru totdeauna: aceea de a se muta împreună cu soţul ei, fostul tenismen Gabriel Trifu, în America. “Am luat totul de la zero acolo, am început de la lingură şi furculiţă”, îi va povesti Catrinel Oanei Turcu în cea mai nouă ediţie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzată duminica aceasta, de la 16.30, la Antena Stars, vorbind totodată şi despre cât de greu este procesul de obţinere a cetăţeniei.