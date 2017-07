CSM București e gata pentru noul sezon! A bifat încă o achiziție importantă! A adus o jucătoare cu 98 de meciuri în naționala țării sale

15:56

E oficial! John Terry, legenda celor de la Chelsea, a semnat cu Aston Villa, formație care evoluează în Championship, dar are ca obiectiv revenirea pe prima scenă fotbalistică din Anglia. #WelcomeJT: Head over to our Facebook page for LIVE coverage of John Terry's press conference...Starting shortly...#AVFC #PartOfThePride pic.twitter. ...