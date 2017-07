Un copil din Buzău a murit după un accident cumplit pe bicicletă. A căzut cu fața în ghidon

20:26

Prima reacție a Simonei Halep după meciul câștigat contra Marinei Erakovic: ”Am avut probleme”. La finalul partidei, românca de 25 de ani a vorbit despre cheia meciului cu Marina Erakovic, câștigaat în două seturi. „Ştiam că are un forehand puternic, dar nu am ştiut că îi funcţionează slice-ul atât de bine. De aceea am avut […] Post-ul Prima reacție a Simonei Halep după meciul câștigat contra Marinei Erakovic: ”Am avut probleme” apare prima dată în Libertatea.ro.