A câştigat lupta cu Laura Codruţa Kovesi, dar VICTORIA E AMARĂ. Situaţie unică pentru Ingrid Mocanu

21:11

Împotriva Codruţei Kovesi am scris, cred, din 2014, cînd şefa DNA a luat-o razna, simţind că odată cu plecarea lui Traian Băsescu nu mai are cine s-o tragă de mînecă - noul Preşedinte fiind ocupat pînă peste cap cu exploatarea privilegiilor de cel mai răzgîiat bugetar, zeci de articole.