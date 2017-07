BILET PARIURI1X2: 3 ponturi din Liga Campionilor şi Wimbledon!

Ieri am facut din nou profit cu combo-ul oferit de redactia www.pariuri1x2.ro, dar acesta a fost moderat. „Vinovat” s-a facut Troicki, jucator care s-a retras din partida in care il avea adversar pe F. Mayer. Pariul pe meciul in cauza a primit cota 1. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net