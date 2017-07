Isărescu: Impozitul pe cifra de afaceri merge la o firmă mică, un restaurant, un birt

15:26

"Toate companiile vor fi afectate de măsurile anunţate în plan fiscal. Nu avem o problemă cu plata corectă a unor taxe rezonabile, pentru mine importantă este predictibilitatea în jurul sistemului fiscal. Eu trebuie să răspund în faţa acţionarilor şi să le prezint planuri de afaceri pentru investiţii pe baza informaţiilor disponibile privind sistemul fiscal, iar dacă se schimbă prea des apar probleme de predictibilitate şi taxele devin principala noastră preocupare. În loc să ne ocupăm de afaceri şi de nevoile clienţilor, atenţia ne este distrasă de impredictibilitatea fiscală. Nu am o părere pe fond despre aceste măsuri deoarece încă nu le ştim în detaliu, nu ştim cum vor funcţiona; mă interesează doar predictibilitatea sistemului fiscal", a declarat directorul general al Vodafone România, Ravinder Takkar, într-o întâlnire cu presa. Takkar se află la sfârşitul mandatului în fruntea diviziei din România a Vodafone, el fiind promovat în interiorul grupului. Noul guvern PSD-ALDE a anunţat, printre altele, schimbări fundamentale în felul în care sunt taxate firmele şi companiile, respectiv taxarea cifrei de afaceri, şi nu a profitului, aşa cum se întâmplă acum, modificări care ar urma să intre în vigoare peste doar şase luni. "În cei trei ani pe care i-am petrecut în România am numărat deja şapte miniştri ai Comunicaţiilor, patru premieri. Este dificil să avem un dialog pe termen lung având în vedere aceste schimbări dese, mai ales că în industria telecom atât politicile cât şi investiţiile au efecte mai degrabă pe termen lung", a mai punctat directorul Vodafone. Takkar îşi încheie pe 15 iulie mandatul la conducerea Vodafone România, după puţin peste trei ani. El va fi înlocuit, de la 1 septembrie, de Murielle Lorilloux. Luni, Takkar a făcut bilanţul celor trei ani petrecuţi în România, declarându-se mulţumit de evoluţia rezultatelor comerciale ale companiei şi de succesul investiţiilor realizate aici. "Ritmul în care românii au adoptat tehnologia şi în care s-a schimbat felul în care ei comunică a fost foarte, foarte rapid, aproape surprinzător, şi mă bucur că am reuşit să contribuim la această evoluţie cu tehnologia noastră", a spus CEO-ul Vodafone România, subliniind că traficul de date în reţeaua companiei a crescut de peste opt ori în ultimii trei ani, susţinut de răspândirea smartphone-urilor, social media şi conţinutul video. Vodafone România a ajuns, la 31 martie, la 8,7 milioane de clienţi ai serviciilor mobile, din care 40,9% pe bază de abonament, faţă de 8,2 milioane la 31 martie 2014. Compania a înregistrat, în ultimul an fiscal încheiat, venituri din servicii de 707,2 milioane de euro. La capitolul dificultăţi, pe lângă lipsa de predictibilitate a politicilor publice amintită mai sus, Takkar a enumerat concurenţa dură din piaţa telecom, dar şi lipsa reglementărilor privind accesul în reţelele fixe al operatorilor de comunicaţii mobile. "Mediul competitiv a fost foarte dificil în România şi, dacă mă uit în urmă, nu cred că a fost vreodată atât de dură concurenţa din industrie ca în ultimii trei ani. A fost foarte dificil, dar sunt foarte mulţumit de ceea ce am realizat – mai mulţi clienţi, cotă de piaţă mai ridicată, o echipă solidă. România are unul dintre cele mai reduse ARPU din Europa, aşa că mă bucur foarte mult că am reuşit să facem o figură bună, să scoatem şi ceva profit. În majoritatea ţărilor, pe măsură ce a crescut penetrarea şi au venit tot mai mulţi cienţi, ARPU a scăzut, deci în România cred că e bine că nu s-a întâmplat asta. Pentru noi e mult mai important să avem mai mulţi clienţi folosind mai multe servicii la acelaşi venit mediu, nu să avem mai puţini clienţi care să plătească mai mult. Sunt mulţumit că am menţinut venitul mediu", a afirmat Takkar. ARPU (venitul mediu pe utilizator) s-a menţinut în jurul valorii de 6 euro pentru Vodafone România în ultimii ani. "Unul dintre lucrurile pe care regret că nu le-am putut schimba este dezechilibrul în ceea ce priveşte accesul la reţele fix-mobil. România este una dintre puţinele ţări unde operatorii de comunicaţii fixe au acces la reţelele mobile, dar operatorii mobili nu au nici un fel de acces la reţele fixe. Îmi pare rău că nu am făcut progrese în aceşti trei ani în această privinţă. Cred că dacă s-ar fi luat măsuri din zona de reglementare am fi fost mai activi pe zona de fix. Mă refer la balanţa reglementării fix-mobil. Cred că este important pentru echilibrul industriie şi pentru consistenţa şi mediul competitiv din România pe termen lung", a detaliat CEO-ul Vodafone România.