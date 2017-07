Explozie la o fabrică de confecții din Bangladesh. 10 persoane au murit, alte câteva zeci au fost rănite

08:26

Ca om care am participat pentru început în comitetul guvernamental care a scris propunerile pentru Fondul Proprietatea şi am ieşit pe urmă pentru că am recomandat să fie estimată exact dimensiunea despăgubirilor care vor intra în “grădina” acelui fond (problemă încă nerezolvată), mă amuză întrucâtva insistența şi lejeritatea cu care se vorbeşte de crearea unui fond de investiţii. ...