ANAF a făcut prăpăd la mare. Zeci de firme au fost sancționate

14:46

Stres si anxietate In acest mediu al afacerilor, mai ales al celor de top, stresul, presiunea si anxietatea sunt la ele acasa. E adevarat ca cei care lucreaza zi de zi sub presiune isi dezvolta in timp o rezistenta mai buna decat au alte categorii profesionale. Dar si ei sunt afectati. Practic munca pe care o presteaza le scurteaza viata pentru ca ii predispune la imbolnavire precoce. Si tocmai ei sunt aspru judecati cand au nevoie de ajutor. Sunt deja cazuri numeroase de manageri de top care si-au refuzat ajutorul medical de care aveau nevoie pentru ca erau siguri ca vor fi judecati aspru de cei din jur sau de superiorii ierarhici. Sau mai bine zis pre-judecati. Motive intemeiate pentru atacuri de panica Atacurile de panica afecteaza pe oricine. Chiar si pe acele persoane care nu au motive intemeiate sa se panicheze. Imagineaza-ti ca lucrezi luni de zile la o afacere si cand esti pe punctul de a-ti atinge scopul, totul se prabuseste. Si nu pentru ca ai gresit tu ceva, ci pentru ca ceva incontrolabil s-a petrecut poate la un alt capat de lume. Ai toate motivele sa te cuprinda panica, mai ales daca e vorba de sume mari de bani in joc sau de multi investitori implicati in respectiva afacere. Depresie si insingurare Atunci cand muncesti mult riscul este sa-ti neglijezi familia si prietenii. Iar insingurarea si tristetea te pregateste pentru insidioasa depresie. Fara sa vrei, fara sa constientizezi imediat, te pomenesti intr-un cerc vicios din care nu poti iesi singur. Sigur ca-ti dai seama ca ai o problema. Esti o persoana inteligenta, cu multa scoala in spate. In mod cert ai umblat prin lume si ai vazut o multime de lucruri. Da, iti dai seama. Si da, ai si termen de comparatie. Realizezi ca situatia in care te afli e grava. Cere ajutor specializat Daca cineva sufera de depresie, anxietate sau atac de panica trebuie sa stie ca aceste afectiuni nu trec de la sine. Iar pacientul nu are putere sa le depaseasca de unul singur. Sunt situatii in care e dificil de recuperat cu ajutorul unui psihiatru care prescrie tratamentul medicamentos corect. Cu ajutorul unui psihoterapeut care este preocupat de binele pacientului sau sa isi adapteaza metodele de lucru asa incat sa existe rezultate cat mai rapid. E greu chiar si atunci cand sunt implicati cei dragi ai pacientului (familia, prietenii). Cand toata lumea il sustine, inca mai trebuie ca pacientul sa aiba suficienta tarie ca sa-si doreasca sa se faca bine. Iata de ce nu trebuie sa fii prizonierul acestui mit deosebit de daunator. Cere ajutor atunci cand stii ca ai nevoie de el. Sanatatea ta e mai importanta decat orice afacere, orice firma, orice suma de bani. Sanatatea ta este nepretuita!