Cum să îți înveți copilul să conducă prudent!

Cine a spus că vârsta este doar un număr, mare dreptate avea! Paul Miller, în vârstă de 90 de ani, i-a făcut soţiei sale cea mai frumoasă surpriză la aniversarea a 70 de ani de căsnicie. În timp ce îi ţinea mâna strâns legată de a lui, o privea în ochi la fel ca în prima zi în care s-au cunoscut, a început să îi cânte iubitei sale soţii: “Let me hear you whisper that you love me too”, mai apoi toţi cei prezenţi s-au lăsat copleşiţi de emoţii.