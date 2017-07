Margherita de la Clejani şi-a arătat lucrarea de disertaţie! Prietenii au fost surprinşi să afle cum o cheamă cu adevărat

15:16

Marlon Anderson, Scott Erickson si Latroy Hawkins, trei jucatori care au facut istorie in Liga Profesionista de Baseball din Statele Unite ale Americii (Major League Baseball) vor intra pe teren la meciul demonstrativ dintre selectionata de baseball a Romaniei si o selectionata a soldatilor americani din baza de la Mihail Kogalniceanu. Meciul va avea loc in data de 5 iulie in cadrul Baseball Festival, la Complexul Studentesc Tei, incepand cu ora 17:30