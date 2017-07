Noi reguli pentru politele de asigurare RCA. Cine face accident plateste dublu. Cum vor fi rasplatiti soferii care nu sunt implicate in incidente

11:36

Jumatate dintre companiile din Romania vor plati impozite mai mari statului in cazul in care Guvernul introduce impozitul de cifra de afaceri in locul celui pe profit in 2018, iar una din trei firme active risca insolventa deoarece nu va putea sa acopere povara fiscala in crestere, arata un studiu de impact realizat de Iancu Guda, presedinte al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si lector al Institutului Bancar Roman (IBR).