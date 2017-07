liveTEXT de la ora 18:30 » Simona Halep - Beatriz Haddad Maia » Meci din turul II de la Wimbledon

09:06

Albin amână venirea la Dinamo din cauza situației pe care o are cu actuala sa echipă de club, Veracruz. Juan Albin, 31 de ani, este lovitura de imagine pe care Ionuț Negoiță încearcă să o dea după ce a rămas în urmă în mercatoul de vară, față de rivalele FCSB și CFR. Cele două părți s-au înțeles deja pentru un contract valabil pe un an, cu un salariu lunar de 15.000 € plus bonusuri. ...