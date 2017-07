REZULTATE BACALAUREAT 2017. 97 de medii de 10 în țară

12:06

BERBEC Berbecul gaseste destul de usor caile potrivite pentru a aduce suficienti bani in viata lui, mai ales atunci cand are ceva de demonstrat sau vrea o anumite suma pentru o achizitie sau o investitie importanta. Are o capacitate uimitoare de a face bani rapid. Chiar daca pierde totul, reuseste sa se ridice in mod […] Post-ul Acestea sunt zodiile de care se lipesc banii. Află dacă e și zodia ta aici! apare prima dată în Libertatea.ro.