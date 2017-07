Ministerul Sănătății: În pofida zvonurilor și a exagerărilor grosolane apărute în presă, epidemia de rujeolă, care a izbucnit anul trecut în România, se află sub control

16:41

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara Administratia Judeteana a Finantelor Publice Caras Severin – Colectare Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice1) Nr. 18710/19.06.2017 ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE In temeiul art.250, alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut faptul ca in localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam.305, et. III, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor2): ...