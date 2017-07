Simona Halep nu se gândește la poziția de lider mondial: "Sunt foarte departe, la Roland Garros nu am profitat de șansele mele"

20:56

Cosmin Contra crede că, în cazul în care Dinamo nu va avea un stadion nou începând cu anul 2020, situația clubului ar deveni foarte delicată. "Sper să se construiască un nou stadion pentru Dinamo. Am fi de râsul lumii dacă nu s-ar face. Ar fi începutul dezastrului pentru Dinamo. Am simţit la Petrolul ce înseamnă un stadion nou, am văzut la CFR ceea ce s-a întâmplat. ...