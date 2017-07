Hans Klemm, după întâlnirea cu Dragnea: L-am asigurat că sunt gata să lucrez împreună cu premierul Tudose şi noul Guvern

14:26

"Bunicul" Lobonț începe încă un sezon la AS Roma. Cel de-al nouălea! La 39 de ani, portarul român este al doilea cel mai vechi jucător din lotul capitolinilor, după Daniele De Rossi. "Pisica" este din 2009 la AS Roma, iar De Rossi din 2001. Italienii de la Corriere dello Sport au scris despre Bogdan Lobonţ: „Timpul trece, […]