În sfârșit. ANTIFRAUDA a început să controleze maxi-taxi-urile din Ilfov

Astfel, amenintarea nucleara a Coreei de Nord este tot mai serioasa, iar liderul de la Casa Alba trebuie sa actioneze. Sky News trece in revista cinci optiuni pe care acesta le are pentru a rezolva criza. Jurnalista Amanda Walker aminteste ca Trump a spus, la inceputul lunii ianuarie, ca, desi Coreea de Nord era in ultimele faze ale dezvoltarii unei rachete nucleare capabile sa ajunga in parti ale Statelor Unite, "asta nu se va intampla". Insa, dupa jumatate de an, s-a dovedit ca Trump s-a inselat, iar tensiunile sunt mai mari decat oricand. In plus, nici declaratiile sale nu sunt in masura sa arate o linie clara. La sfarsitul lunii aprilie, spunea ca "este posibil sa ajungem la un conflict mare-mare cu Coreea de Nord", insa pe 1 mai a recunoscut ca "ar fi onorat" daca s-ar intalni cu Kim Jong Un. Optiunea 1 - China Intr-un mesaj postat, marti, pe Twitter, Trump a anuntat ca spera la o "miscare cu greutate" din partea Beijingului fata de Phenian. China este principalul partener comercial al Coreei de Nord. Liderul de la Washington a afirmat in repetate randuri ca China ar trebui sa-si foloseasca influenta asupra vecinului sau. Donald Trump spera ca China sa "puna capat acestei absurditati o data pentru totdeauna". In plus, Trump a acuzat China ca prin intensificarea schimburilor comerciale cu Coreea de Nord submineza eforturile SUA. Insa Beijingul a dat de inteles ca nu ia in calcul vreo actiune in acest sens si pare interesat mai degraba de situatia din regiune decat de programele nuclear si de rachete ale Phenianului. Astfel, noteaza sursa citata, SUA par ca si-au pierdut increderea in abilitatea Chinei de a schimba situatia. Mai mult, Beijingul a cerut Washingtonului sa inceteze exercitiile militare comune cu Coreea de Sud, in schimbul unei opriri a testelor cu racheta din Coreea de Nord. In plus, nu doar Beijingul crede ca exercitiile militare din Coreea de Sud au deschis drumul testelor Phenianului cu racheta balistica intercontinentala, ci si Moscova. Optiunea 2 - Sanctiuni ONU a impus deja mai multe seturi de sanctiuni Phenianului, insa China este considerata ca fiind cea care poate da cea mai usturatoare lovitura economica. Insa nici in acest caz Beijingul nu s-a folosit de influenta sa. Mai mult, in urma cu cateva zile, SUA au sanctionat o banca din China acuzata ca a spalat bani nord-coreeni. Administratia Trump a transmis despre aceasta miscare ca vizeaza reducerea fondurilor pentru programul de inarmare al regimului si nu pedepsirea Chinei pentru o presupusa lipsa de actiune. In replica, Beijingul a sustinut ca acest gen de masuri ar putea afecta cooperarea dintre cele doua state.