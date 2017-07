Miriuță are oferte din China, dar visul său e să ajungă la Dinamo: "Toată lumea știe asta"

17:46

Libby Powell are cu ce să se mândrească. După ani buni petrecuți în sălile de sport, ea a fost notată cu 10 în ce privește cel mai sexy corp din fitness. Libby e una dintre cele mai frumoase femei ale Australiei și o muză a Instagramului, rețea socială în care are peste un milion de fani. Ea e împreună cu boxerul Chris Botwell, alături de care are un copil.