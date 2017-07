Dramatic: Peste cinci milioane de români sunt eligibili pentru produse bancare, dar nu au niciunul

00:11

„În 2016, compania noastră a deschis cinci magazine în Ro­mâ­nia. Totodată, am iniţiat o serie de schimbări în ceea ce priveşte layoutul magazinelor, astfel că la finalul anului trecut am vă­zut o creştere în primul rând a vânzărilor like for like (comparabile - n. red.)“, spu­ne Norbert W. Scheele, director al C & A Mode în Europa Centrală şi de Est.