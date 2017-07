Patsy Cline, muzică de vară pentru cunoscători. Gemenii au o zi mai liniștită decât de obicei, Scorpionii pot să rezolve unele probleme │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

00:11

Un colaborator sub acoperire al DNA a relevat într-o serie de rapoarte ce fel de poliţişti lucrau la ONPM sub conducerea lui Augustin Bărăscu: unul îşi tot pierdea arma la beţie, altul făcea „gafe” de natură a crea incidente internaţionale, iar un al treilea suferea de „un uşor retard intelectual”. Totul se întâmpla sub şefi a lui Augustin Bărăscu, el însuşi fiind implicat în muşamalizarea rapoartelor care semnalau toate aceste nereguli către Poliţie şi MAI, conform documentelor aflate la dosar, obţinute în exclusivitate de EVZ