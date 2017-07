De pe lumea cealaltă

08:06

Bill de Blasio, primarul din New York a plecat la Hamburg pentru a participa la un protest organizat sâmbătă în orașul care găzduiește Summitul G20, scrie New York Post. Călătoria lui de Blasio, unul dintre cei mai importanți primari din Statele Unite, în Germania a fost ținută secret și nu s-au publicat informații despre ea […] Post-ul Primarul din New York a plecat la Hamburg pentru a participa la un protest apare prima dată în Libertatea.ro.