O mămică de 24 ani a murit la o lună după ce a început să ia pastile de slăbit

09:56

Anca Serea se poate considera o femeie fericită și împlinită pentru că are tot ce-și dorește. Are o carieră de succes, o familie fericită și numeroasă, și arată senzațional. Chiar dacă a născut cinci copii, Anca Serea se poate lăuda cu o silueta la care multe femei doar visează. Pentru asta însă, bruneta are câteva […] Post-ul A născut 5 copii, dar arată impecabil! Cum se menține în formă Anca Serea: „După o masă, mănânc…” apare prima dată în Libertatea.ro.