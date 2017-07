Mai aveţi casete audio pe acasă? Nu le aruncaţi! Mai sunt valoroase

13:26

Pe Facebook, Radu Hossu a scris: „From zero to hero! Made in Romania. Asta ar fi o postare care merită citită şi poate chiar distribuită. O să va prezint în rândurile de mai jos o valoare a sportului Braşovean şi Românesc de care nu aţi auzit, că…avem alte gagici de mediatizat si de imprăştiat pă net. Un model de urmat pentru mulţi tineri, model care din păcate nu-i cool de urmat sau share-uit pentru că nu se dă cu BeAnVeul. Practic e plictisitoare. Sau ceva.