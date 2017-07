Decizie definitiva din partea Tribunalului Bucuresti: Cristian Boureanu ramane in arest pentru 30 de zile

Fostul deputat Cristian Boureanu, cercetat pentru ultraj in urma scandalului cu politistii care au oprit in trafic masina in care se afla, pe care i-a insultat si lovit, ramane in arest preventiv pentru 30 de zile.

