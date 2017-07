Mutu explică o decizie controversată luată de Negoiță: "Am decis să schimbăm strategia"

Ionuț Negoiță a luat decizia de a renunța la Dinamo 2, echipă care evolua în Liga a 3-a, spre uimirea tuturor. Adrian Mutu, directorul general al "câinilor", a explicat ce se întâmplă cu echipa a 2-a și ce se întâmplă cu jucătorii de la Dinamo u19, care au câștigat Liga Elitelor. "Practic nu am desființat practic echipa a doua. Doar am suspendat-o pentru un an. Am schimbat strategia. ...

