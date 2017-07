Guvernul vrea să unifice bazele de date ale ANAF, Ministerului de Finanţe şi Trezoreriei într-o singur sistem informatic

18:16

Să râdem cu Mutu: "N-am desființat echipa a doua, am retras-o! Am schimbat strategia". Adrian Mutu, directorul general de la FC Dinamo, a confirmat ceea ce „Libertatea" v-a anunțat în exclusivitate, închiderea „satelitului", dar a încercat să mascheze altfel faptul că Ionuț Negoiță a închis „robinetul". Adrian Mutu susține că „satelitul" Dinamo II n-a fost […]