Simona Halep s-a calificat în optimile Wimbledon! Pe cine va întâlni în turul următor

15:36

In data 05.07.2017 la ora 11:00 a izbucnit un incendiu extrem de periculos la groapa de gunoi Glina, aflata la adresa Soseaua de Centura nr.2, Popesti-Leordeni, Ilfov in apropierea caselor de locuit, la o distanta de aproximativ 100 metri de comunitatea locala. Detasamentul de pompieri Ilfov a intervenit cu 4 autospeciale de stingere a incendiilor, o autospeciala de evacuare a fumului si o ambulanta SMURD iar Garda de Mediu a deplasat un autolaborator pentru inregistrarea emisiilor de factori de mediu daunatori. Fortele de interventie ale detasamentului de pompieri au ajuns la locul interventiei la ora 11:00 si au constatat ca deseurile ardeau in interiorul celulei de depozitare, pe o suprafata de peste 12.000 mp cu posibilitatea de propagare la casele invecinate si la comunitatile din imprejurimi.