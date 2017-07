Cele mai bune bancuri cu Ştefan cel Mare. De ce le spune voievodul boierilor să treacă la economii severe

03:11

La prima interacţiune dintre cei doi preşedinţi de la G20, Putin i-a întins mâna lui Trump, care l-a apucat imediat pe omologul său de braţ cu mâna stângă, prelungind strângerea de mână. Din nou, preşedintele Statelor Unite a arătat că nu are un simţ al spaţiului personal, relatează the Guardian, care a pus întâlnirea dintre Trump şi Putin sub lupa limbajului corpului.