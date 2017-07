Dedesubturile mutărilor Dinamo - CFR » Cine e mai câștigat după schimbul anului în fotbalul românesc

09:06

HCM Rm. Vâlcea, urmașa Oltchimului, are în lot nu mai puțin de 10 jucătoare străine, depășită doar de CSM București, care are 11. HCM Rm. Vâlcea are obiective îndrăznețe pentru viitorul sezon. Formația care se vrea continuatoarea Oltchimului a făcut multe mutări pe piața transferurilor în această vară, noile jucătoare ale echipei fiind prezentate ieri, la Rm. Vâlcea. ...