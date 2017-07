Bottas va pleca primul în MP al Austriei » Va fi urmat de piloții Ferrari » Pe ce loc e Hamilton + cum arată grila de start

14:06

După ce Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj a anunțat că s-a ajuns la un acord în privința schimbului Nistor- Nascimento, cei doi jucători au semnat contractele. Filipe Nascimento, 22 de ani, a semnat astăzi cu Dinamo un contract valabil pe 3 ani, potrivit TV Digi Sport. Acesta va încasa în primul an 7.000 de euro, în al doilea an va câștiga 8.000, iar în ultimul an va primi 9.000 de euro. ...