Porumboiu explică într-o manieră amuzantă de ce nu se putea bate la titlu cu FC Vaslui + Suma uriașă pe care a investit-o: "Puteam face echipă de 7 stele, tot nu conta"

Per Mertesacker, căpitanul lui Arsenal, a anunțat că își va pune ghetele în cui, la sfârșitul sezonului 2017/2018, dar își va continua activitatea, preluând conducerea academiei de fotbal a ”tunarilor”. Fundașul, în vârstă de 32 de ani, va juca și în acest an competițional sub conducerea lui Arsene Wenger, dar în vara anului viitor își va schimba rolul la formația londoneză. ...