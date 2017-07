Planul lui Gigi Becali pentru a opri ascensiunea echipei celor de la CSA Steaua: „Doi ani o să-i încurc!” | EXCLUSIV

23:06

Dacă în copilărie abia dacă își permitea financiar să ajungă la concursurile muzicale, acum, Raluka are propria casă de producții și ajută și alte talente să devină cunoscute pe piața muzicală din România. De aproape doi ani, artista nu mai duce grija banilor. Raluka nu se numără printre acele cântărețe care au văzut muzica doar […] Post-ul EXCLUSIV/ A făcut foamea, dar acum are tot ce vrea. Raluk are propria casă de producții apare prima dată în Libertatea.ro.