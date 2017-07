TRUMP a ieșit bine. LIDERII lumii i-au făcut mai multe concesii

09:06

AltSchool, un startup lansat in 2014 de Max Ventilla, un fost angajat Google, duce conceptul de invatare personalizata la un alt nivel. Compania administreaza o retea de scoli private neconventionale deschise in California si New York. "Activitatile, continutul sunt personalizate in functie de cunostintele si nevoile elevului", spune Ventilla pentru BBC. AltSchool foloseste ceva numit "plan de invatare personalizat", care este conceput de profesori impreuna cu elevii si cu parintii acestora. La baza, planul de invatare personalizat are un set de obiective pentru elevi, stabilite in functie de interesele, a pasiunile, punctele forte si slabiciunile lor. Pentru atingerea obiectivelor stabilite, fiecare elev primeste un playlist saptamanal cu activitati individuale sau de grup. Ventilla spera ca metodele folosite la AltSchool sa ii ajute pe elevi sa exceleze la materiile pentru care au potential. Potrivit lui Ventilla, in cazul aceluiasi elev exista o diferenta de cativa ani in ceea ce priveste nivelul de pregatire la diferite materii; nu este vorba de cateva cazuri, ci vizeaza majoritatea, sustine CEO-ul Altschool. Chiar si atunci cand nu se desfasoara pe laptopuri si tablete, orice activitate este consemnata in playlisturi. Intreaga activitate a elevilor, precum si orice informatie despre acestia sunt stocate pe o platforma digitala, iar comportamentul scolarilor este monitorizat in permanenta de mai multe camere video instalate in clase. Toate datele sunt transmise catre sediul companiei, in San Francisco, unde programatorii lucreaza alaturi de educatori pentru a identifica, pe baza algoritmilor, ce ar trebui sa invete fiecare elev in parte. "Ceea ce este extraordinar cu privire la AltSchool este faptul ca avem 60 de educatori si 60 de ingineri care lucreaza umar la umar", spune Ventilla. AltSchool are in prezent opt scoli private. Fiecare scoala are intre 35 si 120 de elevi. Acestia au intre 4 si 14 ani si sunt impartiti in trei grupe. Taxele de scolarizare se ridica la aproximativ 30.000 de dolari pe an. Criticii sunt ingrijorati de faptul ca astfel de initiative vor diminua influenta pedagogilor si vor avea ca rezultat un exod al talentelor din industrie. In pofida scepticismului, parintii si miliardarii din Silicon Valley, printre care si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, sustin viziunea lui Ventilla. Compania a strans pana acum investitii de peste 170 de milioane de dolari. Ventilla spera ca in viitor platforma sa fie introdusa si in scolile publice. Fiecare copil pe care il "studiaza" contribuie la dezvoltarea algoritmului si devine din ce in ce mai usor pentru urmatoare institutie sa se alature, explica CEO-ul AltSchool.